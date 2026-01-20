¿Qué papel jugó la Unidad Canina en la búsqueda de Brianna Genao?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Unidad Canina jugó un papel clave en la búsqueda de la niña Brianna Genao, de tres años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero de 2025 en la provincia de Puerto Plata.

Así lo aseguró el cabo Gustavo Viaggi Dimitri, encargado de la unidad canina del Cuerpo Especializado en Mitigación, Emergencias y Desastres del Ministerio de Defensa (CEMED), quien precisó que durante los días en que participaron en la localización de la menor llegaron a trabajar hasta las 12 de la madrugada.

“Nosotros nos levantamos en base a las 5 de la mañana, desayunamos a las 6, a las 7 y dietamos ya en el punto de trabajo; empezamos operaciones a las 7 y media y de 7 y media hasta que la búsqueda se culmine, tuvimos días que terminamos a las 12 de la noche”, declaró Dimitri.

El cabo señaló: “Realmente el bienestar de él (del perro) fue el que nos fue dictando las pautas, las horas de trabajo y el tiempo en el que podíamos utilizarlo a él específicamente para trabajar”.

Indicó que "Chito", un pastor australiano de 8 años, especializado en la localización de restos humanos y que le acompañó en las labores, estaba atento a la posibilidad de no encontrar a la pequeña con vida.

“En esta última (operación) estábamos en una búsqueda no queriendo encontrar, pero estando atentos a la posibilidad de no encontrarla con vida”, pronunció Gustavo Viaggi Dimitri.

Por su lado, el sargento de la Fuerza Aérea Juan Carlos Almonte acompañó a "Orión", un pastor belga malinois de 4 años, especializado en la búsqueda de personas vivas.

“Es un horario muy intenso; realmente, desde que se inició la búsqueda hemos estado firmes con eso hasta el sol de hoy. Como ustedes vieron ahorita, no sé, pasé por aquí ahorita, era realizando una búsqueda, un trabajo para seguir continuando lo que es la búsqueda de la niña”, expresó Juan Carlos Almonte.

Añadió que el procedimiento para entrenar al canino es básico. “Es realmente jugar con el perro; tiene que ser un perro muy, muy insistente con los juguetes, claro. Entonces se comienza a jugar con el perro; paso a paso se va adiestrando al perro en lo que es la búsqueda de una persona; se le da una prenda y así va surgiendo el proceso de búsqueda de personas vivas”.

Las declaraciones de ambos militares fueron ofrecidas ante las cámaras de El Informe con Alicia Ortega.