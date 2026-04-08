Casinos de cruceros necesitarán licencia

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El Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Economía dispuso que los cruceros que operen casinos o salas de juegos de azar y permanezcan en aguas dominicanas deberán contar con una licencia oficial, cuyo costo puede alcanzar hasta RD$1.5 millones como parte de la regulación de la actividad en el país.

La disposición oficial señala que la medida busca regular esta actividad dentro del marco legal dominicano. En ese sentido, establece como objetivo “establecer los requisitos que deben cumplir los cruceros de primera categoría que atraquen en puertos dominicanos, fondeen o naveguen en aguas nacionales de la República Dominicana, interesados en operar una sala de juegos de azar (casino)”.

La normativa también fija los costos para obtener dichas licencias que varían según la capacidad de pasajeros de las embarcaciones. En ese orden indica que “entre 2,000 y 3,499 pasajeros RD$ 1,000,000.00” e “igual o superior a 3,500 pasajeros RD$ 1,500,000.00”, como tasas por emisión de licencia para operar casinos en cruceros.