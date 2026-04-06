Inicia en Miami DR Tradeshow en busca de más turistas e inversiones de América

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami, Florida, EE.UU. República Dominicana celebrará mañana en esta ciudad la cuarta edición del DR Tradeshow, el principal evento de promoción turística del país en el mercado de Las Américas, con el objetivo de seguir fortaleciendo alianzas estratégicas y captar más turistas e inversiones.

El país es uno de los líderes turísticos en el continente americano, y los visitantes de estos mercados aportan más del 75% del total de turistas que recibe República Dominicana. En 2025, el país registró la llegada de 11,676,901 visitantes.

En febrero del 2026, se recibieron 824,172 turistas de este número un 63% fue proveniente de los Estados Unidos y Canadá, un 17% de Américas del Sur y un 5% de América Central, México y el Caribe.

El DR Tradeshow iniciará a las 8:30 de la mañana en el Centro de Convenciones de Miami Beach y estará encabezado por el ministro de Turismo, David Collado, quien informó que el evento contará con la participación de más de 100 coexpositores dominicanos, junto a más de 500 touroperadores, agentes de viajes y representantes de aerolíneas de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Indicó que se han concertado más de 2,000 citas de negocios, lo que consolida al evento como una plataforma clave para generar acuerdos comerciales y ampliar la llegada de visitantes al país.

El evento es considerado la mayor feria comercial turística dominicana que se realiza en el extranjero. Durante la jornada, los expositores desarrollarán una agenda centrada en reuniones de negocios, capacitaciones, presentaciones especializadas y actividades culturales que resaltan la oferta dominicana.

“Estamos seguros de que este año superaremos los tres anteriores, garantizando más inversiones, más empleos en el sector, más habitaciones y una mayor conectividad”, afirmó el ministro Collado.

Además de la firma de acuerdos, el evento incluirá espacios de networking, presentaciones sobre tendencias del sector, como turismo de cruceros, aventura y programas de lealtad, así como muestras de la cultura y gastronomía dominicana.

El DR Tradeshow se ha consolidado como un catalizador de negocios, alianzas estratégicas y promoción internacional, reafirmando el liderazgo de República Dominicana como uno de los destinos turísticos más competitivos del Caribe.

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Resultados de la tercera edición

En 2025, los resultados de la tercera edición del DR Tradeshow incluyeron la firma de 30 acuerdos con líneas aéreas, agencias de viajes y touroperadores, así como la proyección de unos 500,000 turistas adicionales, que a su vez generarían ingresos superiores a US$1,300 millones.

De ese total, se estimó que US$274 millones correspondían a nuevas inversiones, junto con 3,375 vuelos adicionales, la construcción de 4,425 habitaciones hoteleras y la generación de alrededor de 33,000 empleos.

Collado destacó el año pasado que esta feria fue un éxito y que se superaron las expectativas del sector privado, cuyos representantes lograron acuerdos estratégicos que fortalecen la llegada de turistas.