Celines Toribio enfatiza el valor humano detrás de las remesas enviadas desde el exterior

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- La viceministra de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, embajadora y directora del Instituto del Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX), Celines Toribio, declaró en esta ciudad que la campaña “alfabetización digital y educación financiera” para los dominicanos residentes en el exterior busca promover el uso seguro, transparente y eficiente de las remesas que se envían al país a través de canales digitales.

Destacó que hablar de remesas va mucho más allá de cifras económicas porque resulta insuficiente explicar lo que realmente representa para miles de familias dominicanas. “La remesa es sacrificio, es tiempo convertido en esperanza, es responsabilidad sostenida a la distancia, precisó la directora del INDEX.

Es una realidad cotidiana para quien migra, trabaja largas jornadas y hace todo lo posible para no desconectarse de los suyos, resaltando el profundo valor humano que encierra cada envío. expresó la funcionaria gubernamental.

Toribio compartió su experiencia personal para subrayar que, para quien envía dinero desde el exterior, no se trata simplemente de una operación financiera, sino de horas extras, esfuerzo acumulado y la decisión constante de pensar primero en la familia. “Cuando hablamos de remesas, hablamos de vínculos que nunca se rompen”, afirmó.

Recordó que solo el año 2025 la RD recibió US$11,866 millones de dólares en remesas, un récord histórico que refleja el compromiso y el amor de la diáspora por su país, incluso en momentos difíciles como la pandemia, cuando los dominicanos en el exterior mantuvieron su apoyo inquebrantable a sus familiares, amigos y relacionados.

En ese contexto, explicó que los avances tecnológicos han transformado la forma de enviar remesas, eliminando largas filas y desplazamientos innecesarios. “Hoy existen canales digitales formales, seguros y eficientes, que ofrecen mayor comodidad, transparencia y protección para los usuarios”, enfatizando la importancia de educar a la comunidad para un uso responsable de estas herramientas.

Toribio resaltó la visión de Estado del presidente Luis Abinader y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quienes han colocado a la diáspora en el centro de la política exterior dominicana. Indicó que el Eje No. 1 de la Política Exterior 2025–2028 prioriza la protección, el acompañamiento y la vinculación efectiva de los dominicanos en el exterior.

Asimismo, reconoció el respaldo de la Asociación de Bancos Múltiples de la RD (ABA), del Consulado Dominicano en NY, y del viceministro consular Opinio Díaz.

La viceministra subrayó que esta campaña busca empoderar a los dominicanos mediante el conocimiento. “Informar es proteger, acompañar es empoderar y educar es abrir futuro”, concluyó, reiterando el compromiso del Gobierno dominicano con el bienestar y la inclusión financiera de su diáspora.

Agradeció al presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez, por impulsar esta iniciativa y por la apertura al trabajo conjunto desde el INDEX y el Viceministerio.