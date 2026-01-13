Es relevante que la inflación no presione tipo de cambio

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El hecho de que el país haya tenido en 2025 una depreciación de su moneda significativamente inferior a la de 2024 –bajó de 5% a 3.13%-, a pesar de que la tasa de inflación subió de 3.35% a 4.95%, revela que no hay transmisión cambiaria descontrolada.

De ahí se desprende que el tipo de cambio está actuando como válvula de ajuste suave, no como factor de inestabilidad.

El hecho es relevante porque en muchos países un repunte inflacionario suele venir acompañado de mayor depreciación, de expectativas desancladas o de pérdida de confianza.

Las cifras dadas a conocer por el Banco Central indican que aquí el comportamiento ha sido diferente: la inflación sube, pero no se acelera el tipo de cambio.

Este comportamiento sugiere expectativas relativamente bien ancladas, credibilidad institucional y ausencia de salidas abruptas de capital.

También nos lleva a la conclusión de que la política monetaria no está detrás de la curva y no se percibe necesidad urgente de un endurecimiento agresivo.

En fin, se trata de una economía que atraviesa un ajuste nominal ordenado, con inflación algo más alta pero controlada, y una moneda que se deprecia de forma lenta y predecible.