¿Qué es un Certificado de Depósito (CD) y cómo funciona?

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Un certificado de depósito (CD) es una cuenta de ahorros que contiene una suma fija de dinero durante un período fijo de tiempo, como seis meses, un año o cinco años, por la que el banco que la emite paga intereses.

Normalmente, al abrir una cuenta de CD, se deposita dinero en la cuenta en un pago total (en lugar de ir agregando dinero a medida que pasa el tiempo, como ocurre con una cuenta de ahorros).

Además, a diferencia de las cuentas de ahorros, los titulares de un certificado de depósito se comprometen a dejar su dinero en la cuenta durante un periodo de tiempo determinado, que normalmente es de seis meses a cinco años.

Algunos bancos ofrecen CD con plazos más cortos o más largos.

¿Cómo funcionan los certificado de depósito (CD)?

A cambio de depositar su dinero en una cuenta de Certificado de Depósito (CD) por un tiempo fijo, normalmente llamado el plazo, el banco le paga una tasa de interés fija que es por lo general más alta que las tasas que ofrecen las cuentas de ahorros.

Al final del plazo, la cuenta llega a su vencimiento y usted recibe el dinero que depositó, llamado el capital, más los intereses que haya acumulado. Los depositantes también tienen la opción de pasar parte o todo el valor de la cuenta a un nuevo Certificado de Depósito (CD).

Los Certificados de Depósito (CD) pueden tener diferentes plazos y requerir diferentes saldos mínimos. Los plazos más comunes son de tres meses a cinco años, aunque pueden ser tan cortos como un mes o tan largos como 10 años.

Por lo general, las tasas de interés de los Certificados de Depósito (CD) se basan en la Tasa de los Fondos Federales, establecida por la Reserva Federal. Además, los Certificados de Depósito (CD) con plazos más largos y requisitos de saldos mayores tienden a pagar tasas de interés más altas, aunque no siempre es el caso.

Por ejemplo, los Certificados de Depósito (CD) a largo plazo pueden tener tasas de interés más bajas que los de a corto plazo, si se anticipa que las tasas de interés caigan. Asegúrese de comparar y revisar las tasas y los plazos para elegir el producto que se ajuste mejor a sus necesidades.

¿Cuáles son los beneficios de un CD?

- Los certificados de depósito están asegurados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).[5] Usted puede recuperar sus depósitos, hasta el monto asegurado, incluso en el improbable caso de que su banco quiebre.

- Los CD suelen ofrecer tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro tradicionales. La tasa de interés que se obtiene depende del banco que ofrece el CD y del plazo especificado, entre otros factores.[6]

- Sus retornos están garantizados. A diferencia del mercado de valores, los CD son predecibles. Al abrir una de estas cuentas, puede determinar exactamente cuál será su tasa de retorno en una fecha especificada.

- Muchos bancos cobran cargos de mantenimiento mensuales por las cuentas de ahorro tradicionales y las cuentas money market. Por lo general, los CD no requieren dichos cargos. Por supuesto, el banco puede cobrarle una penalización si retira su dinero antes de la fecha de vencimiento.

¿Cuáles son las desventajas de un CD?

- Por lo general, no hay retiros sin penalización antes del vencimiento. En la mayoría de los tipos de CD, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento especificada. Si retira los fondos antes de esa fecha, puede incurrir en una penalización o perder los intereses devengados.

- Las tasas de interés son fijas para la mayoría de los CD. Esto puede ser algo bueno o algo malo. Por un lado, una tasa de retorno fija significa que su banco no puede cambiar repentinamente las condiciones de su cuenta.