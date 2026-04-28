República Dominicana lideraría el crecimiento económico en América Latina con 4.5% en 2026

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La República Dominicana encabezaría el crecimiento económico en América Latina en 2026, con una expansión proyectada de 4.5%, de acuerdo con estimaciones de Citi Research.

La cifra supera el 2.1% registrado en 2025. Para 2027, las proyecciones apuntan a una expansión similar, también de 4.5%.

Este desempeño estaría sustentado en el fortalecimiento de los fundamentos económicos del país. A ello se suma la resiliencia de la economía de Estados Unidos, que ha favorecido flujos relevantes de turismo, capital y remesas hacia la República Dominicana y la región, según explicaron los economistas de Citi Research, Ernesto Revilla y Esteban Tamayo.

Indicaron que estos factores han contribuido a compensar, por el momento, el impacto de choques externos.

Tamayo explicó que el turismo ha sido un motor clave del crecimiento dominicano. En el caso de Panamá, que registraría el segundo mayor crecimiento de la región con 4.3% en 2026, destacan los sectores de logística, construcción y servicios vinculados al Canal.

Riesgos externos y energía

En cuanto a los riesgos, los economistas señalaron que el país enfrenta vulnerabilidades por su condición de importador de energía, en un contexto de encarecimiento del petróleo asociado al conflicto de Irán.

Indicaron que este aumento ya impacta otros sectores, como alimentos, en un entorno de precios elevados a nivel global. Aunque la inflación se ha mantenido relativamente contenida, advirtieron sobre riesgos al alza si los precios del crudo permanecen elevados.

Entorno internacional

Los analistas también advirtieron sobre la incertidumbre global y los cambios en el entorno geopolítico. Señalaron que el mundo atraviesa una etapa de reconfiguración en las relaciones entre países y en las dinámicas comerciales.

Explicaron que se observa una tendencia hacia una mayor regionalización, con efectos en las cadenas de suministro, los flujos de inversión y el turismo.

En ese contexto, indicaron que los mercados emisores más cercanos seguirían siendo determinantes para el desempeño del turismo en la República Dominicana.

Presiones y factores de mediano plazo

Asimismo, señalaron que, a mediano plazo, se suman riesgos asociados al cambio climático y a posibles fenómenos meteorológicos, así como a la persistencia de precios elevados de la energía y los alimentos.

Indicaron que estos factores podrían incidir tanto en la inflación como en el ritmo de crecimiento económico de la región.

Pese a estos riesgos, destacaron que América Latina se encuentra relativamente mejor posicionada frente a otros bloques, aunque países importadores de energía, como la República Dominicana, presentan mayores niveles de exposición ante choques en los precios del petróleo.