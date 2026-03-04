La cesantía debe mantenerse sin modificación para el bienestar de RD, asegura sindicalista

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El sector sindical confía en que los senadores y diputados aprobarán en esta legislatura el proyecto de modificación del Código Laboral sin tocar la cesantía.

De acuerdo a Gabriel del Río, confían en que los legisladores finalmente van a aprobar el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo, manteniendo la cesantía, que no fue discutida en el debate tripartito.

“Hay que mantener la cesantía tal como está, para el bienestar de la patria. Los trabajadores queremos y necesitamos que se mantenga la cesantía”, aseveró Del Río.

Dijo que el presidente Luis Abinader ha estado apoyando de que se mantenga la cesantía, al igual que el Ministerio de Trabajo