Clase media usa tarjeta crédito para financiarse

Los hogares dominicanos de ingresos medios y bajos recurren con mayor frecuencia a las tarjetas de crédito como una forma de obtener liquidez para cubrir gastos cotidianos o enfrentar imprevistos, mientras que las personas con mayores ingresos suelen utilizarlas principalmente como un medio de pago, sin necesidad de financiar sus consumos.

Así lo revela un informe de la Superintendencia de Bancos (SB), que muestra que los tarjetahabientes con menores ingresos son quienes más tienden a financiar sus balances, es decir, a no pagar el total de la deuda al momento del corte. En el caso de las personas que ganan hasta RD$12,500 mensuales, el 47.2% de los créditos con tarjetas se mantiene financiado. En el rango de ingresos entre RD$12,501 y RD$32,500, esta proporción es de 45.6%. Ambos segmentos superan en más de ocho puntos porcentuales a los usuarios de mayores ingresos.

El informe también indica que, a septiembre de 2025, la mayor cantidad de nuevos créditos otorgados mediante tarjetas de crédito se concentró en personas con ingresos formales mensuales entre RD$12,501 y RD$32,500. Este grupo representa más del 50% de la clase trabajadora formal del país, según los datos de ingresos reportados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Estos resultados forman parte del “Informe trimestral de desempeño del sistema financiero” de la Superintendencia de Bancos, el cual analiza los principales indicadores del sector y evalúa el comportamiento de la cartera de tarjetas de crédito según el nivel de ingresos de los usuarios. El estudio ofrece una visión más detallada de cómo distintos grupos de la población utilizan y administran el crédito.

En cuanto al incumplimiento de pagos, el informe señala que la morosidad es más alta entre los segmentos de menores ingresos. Las personas sin ingresos formales registrados presentan las tasas más elevadas, seguidas por quienes perciben salarios bajos. A septiembre de 2025, la morosidad mayor a 90 días alcanzó el 8.1% entre quienes ganan RD$12,500 o menos, y el 7.3% en el rango de RD$12,501 a RD$32,500.

Por el contrario, en los segmentos de mayores ingresos, la morosidad es considerablemente menor. Entre quienes perciben entre RD$65,000 y RD$100,000 mensuales, la tasa se sitúa en 3.1%, mientras que en los ingresos superiores a RD$100,000 desciende hasta 1.5%. Para los salarios entre RD$32,501 y RD$65,000, la tasa de morosidad es de 5.0%.

El informe además detalla que el saldo total de la cartera de tarjeta de créditos alcanzó a septiembre 2025 fue de RD$127,116 millones (5.4% del total de la cartera), liderando el dinamismo del crédito en el sistema financiero con un crecimiento interanual de 13.9% al tercer trimestre de 2025. La razón de cambio en la tasa de variación representa una desaceleración de -17.2 p.p. respecto al ritmo observado en el año 2024 (+31.1%). La SB explicó que “los resultados no apuntan a un sobreendeudamiento de los hogares dominicanos, sino a un mercado que se expande recorriendo su proceso de ciclo natural”.