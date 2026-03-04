Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Laboral

CNTD pide a Trabajo inspeccionar César Iglesias

Resaltó que la inseguridad y la falta de higiene en César Iglesias no solo afectan a sus trabajadores, sino, también a los consumidores finales.

Santo Sánchez

Santo Sánchez

Ubaldo Guzmán Molina
Publicado por
Ubaldo Guzmán Molina

Creado:

Actualizado:

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) solicitó ayer al Ministerio de Trabajo realizar, cuanto antes, una inspección rigurosa en la empresa César Iglesias, debido a las condiciones de inseguridad para los trabajadores, así como por las deficiencias de higiene en sentido amplio.

Instó al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, a que los inspectores de la Dirección de Higiene y Seguridad hagan un levantamiento de la situación de la empresa, ubicada en San Pedro de Macorís y adopten las medidas correctivas y sancionadoras que establece la ley.

Santo Sánchez, tercer vicepresidente de la CNTD, sostuvo que en diciembre pasado murió un trabajador mientras laboraba, a pesar de que se había advertido a la empresa sobre la inseguridad en la zona del accidente.

Precisó que César Iglesias viola de manera permanente el Código de Trabajo y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, contenido en el decreto 522-06, los cuales disponen que el empleador debe garantizar adecuadas condiciones laborales.

Resaltó que la inseguridad y la falta de higiene en César Iglesias no solo afectan a sus trabajadores, sino, también a los consumidores finales.

Citó la presencia de insectos en la materia prima que utiliza para elaborar los productos.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
tracking