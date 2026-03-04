CNTD pide a Trabajo inspeccionar César Iglesias

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) solicitó ayer al Ministerio de Trabajo realizar, cuanto antes, una inspección rigurosa en la empresa César Iglesias, debido a las condiciones de inseguridad para los trabajadores, así como por las deficiencias de higiene en sentido amplio.

Instó al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, a que los inspectores de la Dirección de Higiene y Seguridad hagan un levantamiento de la situación de la empresa, ubicada en San Pedro de Macorís y adopten las medidas correctivas y sancionadoras que establece la ley.

Santo Sánchez, tercer vicepresidente de la CNTD, sostuvo que en diciembre pasado murió un trabajador mientras laboraba, a pesar de que se había advertido a la empresa sobre la inseguridad en la zona del accidente.

Precisó que César Iglesias viola de manera permanente el Código de Trabajo y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, contenido en el decreto 522-06, los cuales disponen que el empleador debe garantizar adecuadas condiciones laborales.

Resaltó que la inseguridad y la falta de higiene en César Iglesias no solo afectan a sus trabajadores, sino, también a los consumidores finales.

Citó la presencia de insectos en la materia prima que utiliza para elaborar los productos.