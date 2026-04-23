CODOPYME celebra “Mujer 5.0” y fortalece el liderazgo femenino en la industria

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La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) celebró el evento “Mujer 5.0”, una plataforma de diálogo, reconocimiento e impulso al liderazgo femenino en el sector productivo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Industrial.

La actividad, realizada con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y del Ministerio de la Mujer, reunió a más de 100 mujeres Mipymes, así como a líderes empresariales, representantes del sector público y actores clave del ecosistema productivo nacional, consolidándose como un espacio estratégico para visibilizar el rol de la mujer en la industria y promover su participación en la transformación económica del país.

Durante sus palabras de apertura, el presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, destacó la importancia de generar iniciativas que impulsen el desarrollo integral de las mujeres en el sector industrial:

“Desde CODOPYME creemos firmemente en el potencial transformador de la mujer en la industria. No solo como fuerza laboral, sino como líderes, innovadoras y generadoras de desarrollo. Apostar por la mujer industrial es apostar por el crecimiento sostenible del país y por una economía más inclusiva”.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, reafirmó el compromiso del Estado con el fortalecimiento del sector productivo liderado por mujeres:

“El desarrollo industrial de la República Dominicana no puede concebirse sin la participación plena de las mujeres. Desde el MICM, continuamos impulsando políticas públicas que faciliten su acceso a financiamiento, formación y mercados, contribuyendo a cerrar brechas y generar más oportunidades”.

Asimismo, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, subrayó la relevancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo:

“Promover la autonomía económica de las mujeres es clave para el desarrollo del país. Espacios como ‘Mujer 5.0’ permiten visibilizar el liderazgo femenino en sectores estratégicos como la industria, así como identificar los desafíos pendientes y fortalecer la articulación interinstitucional”.

El evento incluyó espacios de intercambio, reflexiones sobre el rol de la mujer en la industria, así como discusiones orientadas a la innovación, la productividad y la sostenibilidad en el contexto de las Mipymes. De igual forma, se promovió la importancia de continuar generando condiciones que permitan una mayor participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados.

En el marco de la actividad, CODOPYME otorgó un reconocimiento especial a Dinorah Subero de Quezada por su destacada trayectoria empresarial e industrial, resaltando su aporte al fortalecimiento del sector productivo nacional y su legado como referente para nuevas generaciones de mujeres empresarias.

“Mujer 5.0” forma parte de la agenda estratégica de CODOPYME orientada a impulsar la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible de las Mipymes, promoviendo un ecosistema empresarial más competitivo, resiliente e innovador