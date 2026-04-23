Asonahores integra portal digital para contratación en el sector

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) anunció la integración de un portal de empleo especializado para fortalecer los procesos de reclutamiento y contratación en el sector turístico y de servicios.

La iniciativa fue formalizada durante la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) mediante un acuerdo con la plataforma EmpleoServicio.com / JobInService.com, que será puesta a disposición de las empresas afiliadas al gremio.

El convenio permitirá a los hoteles y empresas del sector acceder a herramientas digitales para publicar vacantes, organizar postulaciones y evaluar candidatos, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión del talento humano.

El primer vicepresidente de Asonahores, Javier Tejada, afirmó que la iniciativa responde a la necesidad de modernizar los procesos de empleabilidad. “Apostamos por soluciones tecnológicas que conecten de manera más eficiente la oferta y la demanda laboral”, expresó.

De su lado, el gerente de la plataforma, Luigi Di Ciaccio, explicó que el sistema incorpora un ecosistema digital orientado a la gestión profesional del reclutamiento, con funcionalidades para la administración de candidatos y evaluación estructurada.

Acceso e inclusión

La plataforma estará integrada al entorno digital de Asonahores, lo que permitirá a las empresas utilizarla sin salir del sitio institucional.

Además, contará con un asistente virtual que facilitará el acceso a candidatos sin computadora, permitiendo registrarse, cargar currículum y postularse a vacantes a través de WhatsApp.

El acuerdo también contempla la entrega de reportes mensuales con estadísticas agregadas sobre el mercado laboral del sector, incluyendo demanda por áreas, perfiles más solicitados, tiempos de contratación y rangos salariales.

Asonahores indicó que esta herramienta contribuirá a mejorar la toma de decisiones y a fortalecer la competitividad del sector turístico, mediante una gestión más eficiente del capital humano.