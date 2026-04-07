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"Los amamos desde la Luna": el emotivo mensaje de Artemis II a la Tierra

El audiovisual muestra momentos de la despedida y el regreso de la tripulación mientras transitaban por el lado oculto de la Luna durante una transmisión en directo.

NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II

NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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¿Te han amado desde el espacio?

Desde la Luna, los astronautas de la misión Artemis II enviaron un mensaje de amor a la Tierra en medio de su histórico recorrido a bordo de la nave Orion spacecraft.

“A todos ustedes, allí abajo en la Tierra… y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna”, expresaron en un video transmitido por la plataforma Netflix.

En el mismo mensaje, reflexionaron sobre el significado del viaje:

“Cuando impulsamos esta nave hacia la Luna, dije que no abandonábamos la Tierra, sino que la elegimos. Y eso es verdad. Siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

Según Netflix, el audiovisual muestra momentos de la despedida y el regreso de la tripulación mientras transitaban por el lado oculto de la Luna durante una transmisión en directo.

"Los amamos desde la Luna": el emotivo mensaje de Artemis II a la Tierra

Sobre la misión

De acuerdo con la NASA, cuatro astronautas viajan a bordo de la nave Orion alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar el funcionamiento de sus sistemas en el espacio profundo.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El equipo despegó el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La misión contempla un viaje de aproximadamente 10 días, que incluye un sobrevuelo alrededor de la Luna y un amerizaje frente a la costa de San Diego.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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