Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Te han amado desde el espacio?

Desde la Luna, los astronautas de la misión Artemis II enviaron un mensaje de amor a la Tierra en medio de su histórico recorrido a bordo de la nave Orion spacecraft.

“A todos ustedes, allí abajo en la Tierra… y alrededor de la Tierra, los amamos, desde la Luna”, expresaron en un video transmitido por la plataforma Netflix.

En el mismo mensaje, reflexionaron sobre el significado del viaje:

“Cuando impulsamos esta nave hacia la Luna, dije que no abandonábamos la Tierra, sino que la elegimos. Y eso es verdad. Siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

Según Netflix, el audiovisual muestra momentos de la despedida y el regreso de la tripulación mientras transitaban por el lado oculto de la Luna durante una transmisión en directo.

"Los amamos desde la Luna": el emotivo mensaje de Artemis II a la Tierra

Sobre la misión

De acuerdo con la NASA, cuatro astronautas viajan a bordo de la nave Orion alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar el funcionamiento de sus sistemas en el espacio profundo.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El equipo despegó el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La misión contempla un viaje de aproximadamente 10 días, que incluye un sobrevuelo alrededor de la Luna y un amerizaje frente a la costa de San Diego.