Comercio espera hoy sea inicio de alzas de ventas

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Con la celebración hoy del ya tradicional Viernes Negro y el anuncio de que a partir de la próxima semana se estará depositando el sueldo número trece a los empleados, las ventas deberían subir, esperan los comerciantes de la avenida Duarte, Villa Consuelo y otras zonas comerciales del Gran Santo Domingo.

“El Viernes Negro ya es el inicio para que mejoren las ventas, porque ya mucha gente está preparada para aprovechar las ofertas de este día, precisó José Guzmán, al hablar sobre las expectativas del comercio para estos últimos días del año.

Dijo que por el Viernes Negros, las ventas se disparan hasta un 50%, aunque, indicó, no todo el tiempo pasa.

“Vamos a ver si este año nos va mejor que el anterior, que es a lo que todo comerciante aspira siempre”, dijo.

Mientras que Lorenzo Medina indicó que el mercado se dinamiza “ de verdad”, a partir de la semana en que el Gobierno y las empresa comienzan a dar el doble sueldo.

“Cuando ya ese doble sueldo comienza a circular, asimismo comienza a llegar más gente a comprar. Hay muchos que no le gusta deja sus comprar para mediado de diciembre, por el tumulto de gente que hay.

Ayer, las tiendas exhibían ofertas desde un 20% hasta un 50%, aunque muchas ya había puesto ofertas desde la pasada semana.

De acuerdo a Mirian Guerrero, en la tienda para la que trabaja, han puesto ofertas desde el lunes 24 y que hoy habrían nuevas ofertas.