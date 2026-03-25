Conep: Pepe tiene teoría conspiración sobre la cesantía

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, llamó ayer al sindicalista Rafael “Pepe” Abreu a dejar de lado su “teoría de conspiración” sobre una supuesta trama entre la presidencia de la Cámara de Diputados y los empresarios para incluir la cesantía en la discusión del Código de Trabajo.

Aseguró que todas las semanas el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) presenta “una teoría de conspiración nueva.

Precisó que nada de lo que hace el sector empleador es oculto y que todas las reuniones en las que participan sobre el Código de Trabajo son públicas y abiertas.

Reconoció que el sector empresarial mantiene una muy buena relación y comunicación con las centrales sindicales.

“Tenemos una posición bien clara sobre el proyecto que se está discutiendo en el Congreso, el cual tiene espacio de mejora. Hemos planteado que la cesantía se discuta y estamos en la mejor disposición de seguir siendo parte del diálogo”, dijo. Consideró que si no se incluye la cesantía en la discusión del Código de Trabajo, se estaría realizando un ajuste meramente cosmético a una normativa que ya cuenta con 34 años de vigencia. Recordó que el sector empresarial favorece la eliminación de la cesantía.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Mario Pujols, también rechazó que exista una trama para incluir la cesantía en la reforma laboral.