Congelar los combustibles: un respiro para los choferes y la economía dominicana

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El presidente del Grupo de Empresas de Transporte Mochotran, Alfredo Pulinario Mariot (Tito), saludó la iniciativa del mandatario Luis Abinader de mantener congelados los precios de los combustibles para la próxima semana.

El dirigente choferil destacó que esta decisión gubernamental llega en un momento crucial para la estabilidad económica de los sectores que dependen directamente del uso de hidrocarburos.

Pulinario Mariot enfatizó que, con esta acción, el jefe de Estado evita que el reciente aumento de los costos internacionales se traslade en su totalidad a la población dominicana.

Señaló que la medida tiene un impacto positivo directo en los sectores más vulnerables del país, al permitir que el Gobierno evalúe mecanismos adicionales para el control de la inflación y la protección del presupuesto familiar.

El empresario del transporte afirmó que el presidente Abinader continúa demostrando que encabeza una gestión que trabaja “con los oídos puestos en el corazón del pueblo”.

Alfredo Pulinario Mariot

En ese sentido, manifestó que los trabajadores del volante reciben con beneplácito esta disposición, la cual consideran un respiro necesario para continuar brindando el servicio de transporte de pasajeros sin mayores contratiempos.

Para el líder de Mochotran, mantener sin variación los precios de los hidrocarburos para el próximo período constituye una “acción patriótica”.

A su juicio, esta voluntad política prioriza el bienestar social por encima de las presiones del mercado global, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo con la paz social y la sostenibilidad de los servicios básicos en la República Dominicana.

Pulinario Mariot confió en que el mantenimiento de estos precios permitirá a los choferes afiliados a su organización operar con mayor certidumbre, contribuyendo a evitar incrementos en la tarifa del pasaje que afecten a los usuarios.

Asimismo, informó que próximamente convocará al Pleno de Dirigentes de esa entidad, conformado por 285 rutas a nivel nacional, para analizar, mediante un estudio de mercado, un posible reajuste en la tarifa del transporte, en caso de que los combustibles continúen en aumento.

Reconoció que el pueblo no puede pagar un pasaje elevado, pero advirtió que los choferes tampoco pueden cargar indefinidamente con los incrementos que impone el mercado de los combustibles.

El dirigente consideró que el Gobierno, junto a los funcionarios del área económica, debe buscar alternativas para enfrentar las alzas en los costos, por lo que agradeció la intervención directa de la Presidencia para evitar mayores cargas a la sociedad.

Cabe destacar que, tras los últimos ajustes, la gasolina premium se vende a RD$314.10 por galón y la regular a RD$294.50. De igual manera, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se comercializa a RD$137.20 por galón, mientras que el gasoil óptimo se vende a RD$266.10 y el regular a RD$246.80.