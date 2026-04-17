Consolidan alianza estratégica para más seguridad a pequeños comerciantes en El Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento de Policía de esta ciudad (NYPD) y la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), presidida por el dominicano Radhamés Rodríguez, sostuvieron la semana pasada un amplio encuentro para consolidar la alianza estratégica y brinde más seguridad a pequeños comerciantes en el condado de El Bronx.

El jefe adjunto Benjamín Gurley, oficial al mando del Distrito de Patrulla en El Bronx, encabezó el encuentro con líderes del sector para establecer protocolos de protección y canales directos de comunicación.

El diálogo surge en un momento crítico. Según cifras reveladas por Gurley, en lo que va del año se han registrado 22 robos en bodegas del área, de los cuales ocho han escalado a niveles de violencia física.

Ante la vulnerabilidad de los establecimientos, el mensaje del NYPD es tajante: “La integridad física no es negociable, porque es más importante que cualquier propiedad”. “No peleen con quienes están robando”, aconsejó el alto oficial policial.

Instó a los comerciantes a evitar confrontaciones directas, recordando que el valor de una vida supera cualquier inventario y que el riesgo de encontrarse con delincuentes armados es latente.

Uno de los puntos clave de la agenda fue el uso de capuchas o mascarillas dentro de los locales comerciales. Para evitar conflictos o percepciones de discriminación, se recomendó la implementación de normas estándar de seguridad.

Se sugiere instalar letreros en la entrada del negocio donde se lea: “Se prohíbe el uso de capuchas o mascarillas”. También se mencionaron sistemas DVR, mantener los equipos de vigilancia operativos para facilitar la identificación forense, y fomentar la participación comunitaria.

“Los comerciantes deben asistir a las reuniones mensuales de los precintos para reportar directamente focos de narcotráfico o actividades sospechosas”, indicó Gurley.

En un esfuerzo por generar confianza, el NYPD aclaró que no existe colaboración con los agentes de inmigración (ICE) en la atención de denuncias ciudadanas. “No nos importa el estatus migratorio”.

“Si usted es víctima de un crimen, será tratado con igualdad”, aseguró, desmitificando el temor a represalias federales al llamar al 911.

Finalmente, el encuentro sirvió como recordatorio de la responsabilidad civil.

El oficial advirtió que las unidades encubiertas mantienen vigilancia estricta sobre la venta de alcohol y tabaco a menores, instando a los bodegueros a no arriesgar sus licencias comerciales por negligencia en la verificación de identidades.

Con esta alianza, la UBA y el NYPD buscan transformar El Bronx en un entorno más seguro para el motor económico de la comunidad.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Caridad, ubicado en la avenida Kingsbridge, en el mencionado condado.