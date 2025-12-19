Conozca el precio de los combustibles esta semana en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 20 al 26 de diciembre de 2025, mediante la asignación de un subsidio de RD$93.9 millones.

El funcionario explicó que el gas licuado de petróleo (GLP) recibirá un subsidio de RD$9.15 por galón, mientras que el gasoil Regular será subsidiado con RD$3.45 por galón.

Precios de los combustibles

• Gasolina Premium: RD$290.10/galón (sin variación)

• Gasolina Regular: RD$272.50/galón (sin variación)

• Gasoil Regular: RD$224.80/galón (sin variación)

• Gasoil Óptimo: RD$242.10/galón (sin variación)

• Avtur: RD$186.88/galón (baja RD$10.36)

• Kerosene: RD$217.70/galón (baja RD$11.50)

• Fueloil #6: RD$137.71/galón (baja RD$5.24)

• Fueloil 1%S: RD$155.07/galón (baja RD$6.16)

• GLP: RD$137.20/galón (sin variación)

• Gas natural: RD$43.97/m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$63.70 por dólar, según las publicaciones del Banco Central.