Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Departamento Aeroportuario (DA) dio hoy la bienvenida a cientos de dominicanos residentes en el exterior, quienes arribaron por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) para pasar las festividades navideñas y de año nuevo con sus familiares.

En su tradicional acto de recibimiento del “Dominicano en el Exterior”, a propósito de que este 20 de diciembre se instituyó este día , mediante la ley 101-87, cargado de alegría, música y confraternidad, el director del DA, Víctor Pichardo, compartió saludos con los visitantes y obsequió una réplica de la bandera tricolor.

“Hoy, la República Dominicana está de fiesta. Los dominicanos que residen en el exterior, representan una pieza fundamental para el sostén de nuestra economía, fruto de su esfuerzo, dedicación y sacrificio”, expresó Pichardo en sus palabras centrales.

Volvió Juanita” acompaña bienvenida a la diáspora dominicana en el Aeropuerto Las Américas

Pichardo destacó el avance del Sistema Aeroportuario Dominicano, resaltando la inversión de 700 millones de dólares en las diferentes terminales, tanto privadas como concesionadas, “para que hoy contemos con aeropuertos más seguros y confiables, gracias a la visión del presidente Luis Abinader”.

Invitó a los criollos que llegan al país a compartir con sus familiares y seres queridos, en un período que calificó de amor, confraternidad y esperanza para todo el pueblo dominicano. “Que Dios les bendiga”, concluyó.

La diáspora dominicana fue recibida con emotivas canciones distintivas de nuestra identidad como Santo Domingo, Mi Pueblo, Alegre Vengo y Volvió Juanita, interpretadas por el coro del Departamento Aeroportuario.

“Estoy feliz de llegar a mi país a compartir con mis familiares. Vengo con mis hijos y realmente tenemos muchos planes en esta navidad” expresó Teresa Cuevas, quien llegó al país desde Uruguay.

Entre los participantes en el acto de bienvenida estuvieron el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general Floreal Suárez; el director del CESAC, general Enmanuel Souffront Tamayo, Bernarda Franco en representación de la Junta Aviación Civil; representantes de Aerodom, entre otros invitados del sector.