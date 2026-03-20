Coopnama entrega 55 premios a socios

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La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) entregó 55 premios de 50,000 mil pesos cada uno a igual número de socios, reafirmando su compromiso con el bienestar económico y social de la familia magisterial.

El profesor Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración, informó que la institución además de entregar más de 2.5 millones de pesos a sus socios, entregó un carro 0 Km Kia Soluto 2026, como retribución de los grandes beneficios para sus socios.

Portes manifestó que la cooperativa de maestros continuará con su firmeza inalterable, comprometida con la transparencia y la vocación de servicio.

“Coopnama es una institución de la economía social y solidaria que siempre está atenta a sus más de 205 mil asociados”, dijo.