Muchas empresas son denunciadas por no cumplir alza 8%

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Un gran número de trabajadores han denunciado a las empresas para las que trabajan por no ejecutar el alza al salario mínimo acordado en el Comité Nacional de Salario (CNS), según el Ministerio de Trabajo (MT), el cual presentó ayer las estadísticas de inspecciones hechas en los dos primeros meses del 2026.

De acuerdo a la institución, en 611 inspecciones para verificación de cumplimiento, las mayorías de denuncias de los trabajadores es que sus empresas aún no han completado el alza de 8% aprobado, que se debió implementar en febrero pasado.

Otras denuncias comunes son el impago de horas extras en horario nocturno.

Ante esto el ministro Eddy Olivares aseguró que ocurre que hay empresas que no cumplen la resolución, razón por las que el MT realiza las inspecciones y así sancionar al que no cumple con la resolución.

Dijo que esta situación se da más en empresas medianas y pequeñas.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, entre enero y febrero del 2026 se realizaron 5,827 inspecciones: 1,342 inspecciones en enero y 4,485 en febrero.

Dijo que el sector en que más inspecciones se han realizado en el comercio, con 3,059, seguido de Agricultura, con 1,584, y hoteles, bares y restaurantes, donde se hicieron 351 inspecciones.

Además la institución, en este período, levantó 4,837 actas por advertencia para corregir incumplimientos.