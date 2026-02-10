Crece interés EEUU-RD por materiales críticos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sigue creciendo el interés de los Estados Unidos por los minerales críticos y una muestra de ellos es que la semana pasada se produjo un encuentro donde se abordaron posibles áreas de cooperación en minerales críticos, energía, petróleo y gas entre esa nación y República Dominicana.

Durante el encuentro se firmaron 11 nuevos marcos bilaterales o memorandos de entendimiento sobre minerales críticos con países de América Latina, Asia, África y Medio Oriente, en un esfuerzo sin precedentes por diversificar las cadenas de suministro globales y reducir la dependencia de China.

En ese encuentro, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo una reunión con el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, James Danly, durante su visita a Washington, D.C., tras la invitación del secretario de Estado, Marco Rubio, para participar en la Ministerial sobre Minerales Críticos.

Santos, quien estuvo acompañado por la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez, precisó que el encuentro permitió fortalecer el diálogo bilateral en torno a temas estratégicos del sector energético, minero y de hidrocarburos, así como explorar oportunidades de cooperación técnica entre ambos países.

Durante la reunión, el ministro Santos presentó un repaso de los avances de la República Dominicana en el desarrollo de la industria de tierras raras, específicamente el proyecto de exploración en la Reserva Fiscal Minera Ávila (RFMA), ubicada en la provincia Pedernales.

“Nos encontramos en proceso de generar la primera estimación de recursos, que es el paso previo para generar la primera declaración de reservas. Tenemos programado lograrlo entre diciembre de 2026 y enero 2027”, explicó Santos.

Indicó que la exploración se ejecuta conforme al estándar internacional NI 43-101 de Canadá y contempla métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos, así como perforaciones y sondajes, en apego con estándares de control de calidad.

Asimismo, señaló que este 2026 se inicia la fase de estudios, que incluye Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), desarrollo del plan de minería, proceso metalúrgico, estudios de mercado e infraestructura, permisos y estudios de prefactibilidad y factibilidad.