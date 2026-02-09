MICM y embajada EE.UU. conversan sobre comercio bilateral

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo José Sanz Lovatón (Yayo), recibió a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en un encuentro enfocado en seguir fortaleciendo los lazos de colaboración bilateral y la agenda estratégica en materia de comercio e inversión.

El encuentro tuvo como eje central la importancia de mantener y reforzar la lucha contra el comercio ilícito, mediante el uso de tecnología, controles más eficientes y la cooperación interinstitucional, a fin de proteger los mercados formales y contribuir a la estabilidad regional.

Ambas autoridades expresaron el interés compartido en desarrollar y potenciar la colaboración en la promoción de las Zonas Francas y la industria de los semiconductores, explorando oportunidades para la cooperación, la fabricación y el fortalecimiento de capacidades industriales, en línea con las tendencias globales de relocalización de cadenas de suministro.

Durante el encuentro también se destacó la reciente visita del ministro Sanz Lovatón a la ciudad de Miami, en el marco de reuniones con la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA), donde presentó la experiencia de la República Dominicana como un socio confiable, competitivo y estratégico para el comercio y la inversión en la región.

En ese contexto, se reiteró el posicionamiento de la República Dominicana como destino líder de inversión, respaldado por su estabilidad económica, seguridad jurídica y un clima de negocios favorable.

El gobierno estadounidense reafirmó el compromiso de mantener estrechas relaciones con República Dominicana, como principal socio comercial en la región.