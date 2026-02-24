Crédito digital ha tenido un crecimiento acelerado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ecosistema de créditos digitales en República Dominicana experimentó un incremento acelerado desde 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 151.9 %, de acuerdo con el Libro Blanco de Créditos Digitales, elaborado por la Mesa de Créditos Digitales de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech).

El estudio señala que, aun excluyendo el impacto de la pandemia por COVID-19, el crecimiento ajustado se mantiene en un sólido 40.5 %, lo que evidencia una adopción sostenida de soluciones financieras digitales por parte de la población.

Asimismo, el monto total otorgado a través de créditos digitales registró una tasa de crecimiento anual de 96.2 %, impulsado por el auge del micro y nano crédito.

Aunque los montos promedio aprobados han disminuido, esa tendencia responde a una mayor democratización del acceso al financiamiento y a la consolidación de una base de usuarios recurrentes, lo que refleja una mayor madurez operativa del sector, explicó Carlos Rubén Espinal Castillo, coordinador de la Mesa de Créditos.

Pese a esa rápida expansión, los créditos digitales representan actualmente sólo el 2.3 % del mercado total de crédito en el país, lo que, según el informe, indica un amplio margen de crecimiento y un potencial significativo para ampliar la inclusión financiera.

Espinal indicó que los créditos digitales hacen referencia a las plataformas que facilitan el crédito en línea a individuos o empresas sin captar fondos de depositantes.

El crecimiento ha sido impulsado, principalmente, por usuarios jóvenes.

En términos geográficos, el 88.89 % de los créditos digitales se concentra en el Distrito Nacional, capital de la nación.