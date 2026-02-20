Cristopher: Permisos para obras ahora es “un desastre”

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El proceso de permisología para la construcción de obras cada “día está peor”, y en los últimos cinco años hacer el proceso por el sistema de ventanilla única no funciona.

Esto ha provocado que las obras de construcción de los grandes empresarios se retrasen por años, mientras que los de los pequeños constructores en muchas ocasiones no se realicen.

El señalamiento lo hizo el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Cristopher, al hablar del tema.

“En el 2020 el proceso de los permisos estaban mal, pero ahora es un desastre”, aseguró..

Dijo que en el pasado gobierno el Ministerio de Medio Ambiente funcionaba bien, pero que ahora “está hecho una porquería” e indicó que no cree que sea cierto que esa institución haya sido la que más permiso haya emitido actualmente, como aseguran en una nota de prensa.

“Cuando el empresario Manuel Estrella se pronunció sobre el tema de los permisos, es porque hay un lío del diablo con el proceso”, manifestó.

Insistió en que le extraña que Medio Ambiente haya dicho que han emitido más permisos que nunca, ya que todos los constructores tienen la misma queja sobre los permisos.

“Tenemos años con los permisos en Medio Ambiente, que era la institución modelo, pero ahora es la peor. En Turismo también tenemos situaciones, además del Ministerio de la Viviendas”, agregó.

Reiteró que la permisología, la inflación y la tasa de interés siguen golpeando muy fuerte al sector.

Llamó a revisar a lo interno de las instituciones que tienen que ver con los permisos.