Servicio Prepago de Edeeste: 35,284 clientes y proyecciones de crecimiento para 2026

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que actualmente cuenta con 35,284 clientes contratados bajo la modalidad de servicio Prepago, consolidando esta alternativa como una herramienta clave para fomentar un consumo eléctrico más eficiente dentro de su zona de concesión.

La empresa explicó que esta modalidad permite a los usuarios administrar su consumo de manera directa, recargando la energía según sus necesidades y posibilidades, lo que facilita una mejor planificación del gasto eléctrico en los hogares y promueve un uso más responsable del servicio.

Como parte de su plan de expansión y modernización del sistema, Edeeste proyecta integrar alrededor de 10,000 nuevos clientes Prepago durante el año 2026, en el marco de los proyectos de inversión y rehabilitación que ejecuta en distintos sectores. La distribuidora precisó que la implementación de esta modalidad requiere condiciones técnicas y comerciales específicas que garanticen su funcionamiento adecuado y su masificación sostenible, por lo que trabaja para ampliar gradualmente su alcance en más comunidades.

En cuanto a la distribución geográfica, los más de 35,000 clientes Prepago están organizados en cinco zonas operativas. La zona Luperón concentra el 42% de los clientes, incluyendo sectores como 27 de Febrero, Villa Juana, Villa María, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas y Guachupita, entre otros.

En Santo Domingo Norte agrupa el 26% en sectores como Sabana Perdida, Cacique Primero, Cacique Segundo y Los Guaricanos. La zona Megacentro reúne el 24%, en comunidades como Los Tres Brazos, Riviera del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Barrio Las Enfermeras y Catanga. Las Américas concentra el 7% de los clientes en sectores como Pueblo Nuevo, Calero Villa Duarte, Simonico y Ensanche Ozama, mientras que Invivienda representa el 1%.

Los clientes Prepago pueden recargar el servicio y consultar su balance a través de WhatsApp al 809-637-1099 y mediante el Centro de Atención Telefónica 24 horas al 809-596-1099. Además, disponen de 14 oficinas y 30 agencias comerciales, así como una red de establecimientos aliados ubicados en zonas de alta concentración de usuarios.

Asimismo, la empresa mantiene una alianza estratégica con el Banco BHD que incluye subagentes bancarios autorizados en todo el país, de los cuales 184 estafetas y 40 sucursales están dentro de la zona de concesión.