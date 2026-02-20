Ministro de Salud revela lo que hacen por fenómeno therians en RD: “No es normal, algo raro está pasando”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El fenómeno therians gana visibilidad en República Dominicana, al punto de que ya circula la convocatoria de un encuentro el 27 de febrero. Ante la popularidad de esta tendencia, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, se refirió a las acciones que se realizan desde el Estado.

“Nosotros, desde el departamento de salud mental, conjuntamente con el SNS, estamos trabajando para abordar la situación y estamos esperando que esta moda pase”, declaró el funcionario.

Explicó que el Ministerio trabaja de la mano con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y la Sociedad Dominicana de Psicología para dar seguimiento al tema, aunque aclaró que no se trata de estigmatizar.

“Nosotros no estigmatizamos a nadie, pero sí entendemos que hay acciones que pueden repercutir en otras personas”, expresó.

Atallah consideró que el auge del fenómeno responde, en parte, a un efecto de imitación. “Creo que la gente se está sumando. Creo que la gente vio uno, dos y se sumaron diez más y quince más. A la gente le gusta sumarse a las cosas”, sostuvo.

El ministro agregó que observa con preocupación la rapidez con la que se ha expandido la tendencia. “No es normal que de repente empiece a salir toda esta actividad (…) algo raro está pasando en ese sentido”, afirmó.

¿Qué es el fenómeno therian?

La tendencia de los llamados therians -personas que aseguran percibirse o identificarse espiritualmente como animales- ha comenzado a replicarse en el país.

Quienes se identifican de esta manera afirman sentir una conexión profunda, involuntaria y duradera con un animal específico, conocido como “teriotipo”.

El tema ha abierto debate en el ámbito de la salud mental. Algunos especialistas han advertido sobre posibles implicaciones psicológicas.