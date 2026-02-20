Cuidado de la visión: más allá del chequeo de la vista, ¿qué debemos considerar?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Resulta paradójico que, siendo la visión uno de los sentidos más importantes, comúnmente su cuidado se reduce a algo tan simple e insuficiente como un “chequeo de la vista”. En el lenguaje cotidiano “me revisé la vista”, se traduce en la realización de un examen de refracción, un proceso útil, rutinario y necesario para saber si se necesitan lentes, pero limitado si se le confiere un significado mayor del que realmente tiene.

Así lo afirma el doctor Dr. Servando Santana, director de la Unidad de Oftalmología y Catarata (UOC), quien, además, dijo que reducir el cuidado de la visión a una simple medición de lentes puede generar una falsa sensación de seguridad. Es como revisar la presión de las gomas del carro y nunca abrir el bonete para revisar el estado del motor.

Agregó que con los años se aprende que hay cosas que no se pueden dar por sentado y la salud visual es una de ellas, por lo que ver bien o actualizar los lentes, no quiere decir realmente que se cuida la visión.

Precisó que medir cuánto se ve, no es lo mismo que revisar cómo están los ojos. Actualmente se vive una época donde abundan los anuncios de “chequeo de la vista gratis”, bien intencionados, sin duda, pero también simplificadores. En muchos casos, estos chequeos se realizan en ópticas, centrados exclusivamente en la graduación de los lentes, sin una evaluación médica del órgano de la visión. El mensaje implícito suele ser tranquilizador: “todo está bien”. Pero ¿qué significa realmente estar bien?

Después de los 50: el error silencioso que puede costar la visión

Para el experto la visión es un proceso complejo. La luz entra por el ojo, atraviesa estructuras delicadas, se enfoca en la retina, se transforma en impulso nervioso y viaja al cerebro, donde finalmente se construye lo que llamamos “ver”. Cuidar la visión implica velar por cada uno de esos pasos. Y muchos de los problemas que afectan ese proceso no avisan, no duelen y no afectan la visión en sus etapas iniciales.

El especialista enfatizó que después de los 55 años, el riesgo de enfermedades oculares aumenta de forma natural. Glaucoma, catarata, degeneración macular, problemas de la retina asociados a la diabetes o la presión arterial pueden desarrollarse silenciosamente. El paciente puede “ver bien” y estar perdiendo visión de manera progresiva e irreversible.

"Aquí es donde conviene hacer una distinción fundamental. La óptica cumple una función importante: facilita la corrección visual y mejora la calidad de vida a través de lentes adecuados. El optómetra, por su parte, es un profesional entrenado para evaluar la función visual, detectar alteraciones y, cuando corresponde, orientar al paciente. En ese sentido, optómetras y oftalmólogos trabajan de la mano y son aliados naturales, sin embargo, cada uno tiene una responsabilidad distinta", manifestó.

Recordó que el oftalmólogo es el médico especializado en el ojo. Es quien evalúa el órgano de la visión como tal, diagnostica enfermedades, indica tratamientos y, sobre todo, trabaja en la prevención de la ceguera. Su enfoque no es solo el presente, sino el futuro visual del paciente.

Asimismo, manifestó que cuidar la visión es un acto de responsabilidad personal. Implica entender que ver bien hoy no garantiza seguir viendo bien mañana. Implica asumir que, a partir de cierta edad, el control oftalmológico periódico no es un lujo ni una exageración, sino una medida de prevención tan razonable y mandatoria como controlar el corazón o el azúcar en sangre

"El mensaje es sencillo y clínicamente claro: la visión se corrige con lentes, pero se protege con un abordaje integral, profundo y recurrente, más aún considerando que es el sentido que conecta con el mundo. Ver no es solo mirar, es reconocer un rostro querido, leer sin esfuerzo, manejar con seguridad, conservar la independencia. Es también memoria, orientación y calidad de vida".

Finalizando diciendo que la verdadera tranquilidad no está en ver mejor ahora, sino en saber que los ojos están sanos y cuidados para los años que se restan por vivir.

