La cuesta de enero: el impacto de los gastos navideños en el bolsillo dominicano

Después de la alegría, las parrandas y los encuentros familiares que marcan el mes de diciembre, llega enero, considerado por muchos dominicanos como uno de los meses más difíciles del año desde el punto de vista económico, debido a los gastos excesivos realizados durante las festividades.

Gastos navideños que pasan factura

El economista Juan del Rosario explicó al periódico HOY que durante la Navidad las familias asumen múltiples gastos adicionales que van más allá de su presupuesto regular.

“(En diciembre el dominicano incurre) en gastos como la cena de Nochebuena, la compra de ropa, calzado, regalos, asistencia a fiestas y desplazamientos tanto dentro como fuera del país”, detalló.

Agregó que estos compromisos no solo consumen el llamado doble sueldo o salario de Navidad, sino que también generan gastos adicionales financiados, en muchos casos, con tarjetas de crédito

Endeudamiento y limitación del consumo

En la misma línea, el economista Nelson Suárez señaló al HOY que la conocida “cuesta de enero” es consecuencia directa de esos gastos excesivos, especialmente aquellos realizados a crédito, como la compra de electrodomésticos y otros bienes durante las ofertas navideñas.

Aseguró que "a partir de la segunda quincena de enero obligan a limitar el gasto para poder pagar las deudas".

Impacto en la economía familiar

Del Rosario advirtió que esta situación genera preocupaciones económicas, ya que las familias deben reajustar su presupuesto mensual mientras continúan cubriendo gastos habituales como alimentación, transporte, educación y servicios básicos.

Aunque muchas familias logran retomar su ciclo económico habitual a partir de febrero, el economista indicó que en numerosos casos las deudas se arrastran durante meses e incluso hasta el año siguiente, siendo parcialmente cubiertas con la próxima regalía pascual.

Llamado a la prudencia financiera

Ante este panorama, Suárez insistió en la importancia de la educación financiera y la moderación en el gasto.

"El mensaje sobre este tema es concientizar a la gente sobre la necesidad de ser austeros y frugales en la Navidad de manera que no se endeuden por encima de su capacidad", subrayó.

Riesgos para el 2026

El economista advirtió que la cuesta de enero de 2026 podría ser aún más compleja si la economía dominicana continúa profundizando la desaceleración experimentada en 2025.

"Afectaría los niveles de actividad y la posiblemente el empleo y los ingresos de las familia", afirmó.