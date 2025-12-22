El empleo en la histórica cifra de 5,149,829 personas

Creado: Actualizado:

Entre los muchos datos sobre la economía conocidos en las últimas semanas destaca, por la cantidad de información que contiene y por lo que se deduce de ella, la muy esperada estadística del mercado laboral de la Encuesta Nacional Continua del Banco Central, correspondiente al trimestre julio-septiembre 2025.

Al analizar las cifras se observa, uno, la población en edad de trabajar (16-64 años) mantuvo su tendencia ascendente respecto al trimestre anterior, como consecuencia, la tasa de actividad de este grupo de edad (ocupados/población en edad de trabajar) aumentó tres décimas, hasta 63.1%, y ello significa que aumentó el potencial económico del país con oportunidades laborales.

Dos, la población activa (oferta de trabajo) aumentó hasta 5,437,420 personas, de estos 94.7%, en número absoluto 5,149,829 personas, estuvo ocupada, y 5.3% desocupada, la cantidad de 287.591 personas. El aumento interanual de 2.4% de los ocupados superó el 2.0% del PIB real en los primeros diez meses 2025, razón por la que la productividad aparente del trabajo decreció -0.2%.

Durante el año, se intensificó la tendencia descendente trimestral del PIB real, creció 2.7% en enero-marzo, 2.4% en abril-junio y 2.2% agosto-septiembre 2025.

Tres, el hecho de que la tasa interanual de crecimiento del empleo, se crearon 119,965 plazas, supere la del PIB, nos dice que tenemos un modelo de crecimiento de intensivo en empleo, lo que es positivo, mucha gente accedió a un puesto de trabajo, sin olvidar que la creación de empleos y reducción de la tasa de desocupados han sido objetivos centrales del programa de gobierno de Luis Abinader.

En doce meses, la caída de los desocupados alcanzó 8,438 personas, menos que el aumento del empleo, la cantidad de 119,965 ocupados, explicado por el incremento de la población activa en 128,403 personas, lo que a su vez fue consecuencia del aumento de la población en edad de trabajar (16 a 64 años), 60,655 personas.

En suma, tenemos un mercado laboral fuerte, uno de los principales motivos por lo que el Banco Central mantiene sin cambio su tasa de interés de política monetaria en 5.25 % anual. Es necesario recordar la información que dejamos atrás la historia de ciclos económicos acentuados, de rápido crecimiento y descrecimiento, para tener un modelo de crecimiento sólido, el de ahora no depende tanto de la demanda interna, nuestro sector exterior neto ha pasado de restar a sumar al crecimiento del PIB real, y además contamos con un robusto sector financiero.

Otras informaciones que nos entrega la encuesta, el aumento interanual real del ingreso por hora per cápita a la semana del trabajador (aumento nominal de 8.02% menos deflactor del PIB, uso la inflación interanual de 4.81% a noviembre) fue positivo en 3.21% y negativo (-0.2%) la productividad aparente del trabajo, por lo que el costo laboral real por unidad producida disminuyó -3.41% (-0.2% menos aumento 3.21%), lo que en principio supone mejora del excedente empresarial bruto por unidad producida, y aumento de participación en el PIB (enero-octubre 2025) a costa del trabajador.

Para finalizar recordemos esta otra información, el aumento acumulado nominal del salario base desde 2018, sumando el 12% de abril 2025 y 8% en febrero del próximo año, será de 38.1% hasta abril 2026, tres décimas por debajo de la inflación acumulada de 38.4%.

El presidente Abinader y los empresarios deben ponerse de acuerdo para elevar el salario base en no menos de 20%, para recoger las tres décimas de punto, la pérdida de poder adquisitivo que se acumule entre abril y diciembre 2025, y sumar poder de compra al salario.