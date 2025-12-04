Dan toques finales a reglamento de generación distribuida

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, informó ayer que se le está dando los toques finales al reglamento de generación distribuida, que busca regular la instalación de paneles solares en techos de residencias o empresas y su conexión a la redes de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).

Resaltó que el reglamento ha generado muchas observaciones por parte de diferentes sectores a lo largo de meses.

Precisó que se está en la fase de llamar a quienes hicieron las observaciones para explicarles si fueron acogidas o no y ofrecerles las razones como manda la ley.

“ A principios de enero del 2026 se tendrá el reglamento listo. Hemos avanzado muchísimo con eso, porque mucha gente opinó, pero eso exige que debemos darle respuesta a cada uno, porque hay que ser responsable con ellos”, dijo.

El funcionario fue entrevistado luego de participar en la presentación de la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el hotel El Embajador.