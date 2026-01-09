Desaparición de Brianna Genao desde el primer día: cada detalle, cada testimonio y cada giro

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La República Dominicana permanece consternada por la desaparición de la pequeña Brianna Genao, de apenas tres años, ocurrida en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

A continuación, te hacemos un recuento de todo lo que ha sucedido desde el primer día: cada detalle, cada testimonio y cada giro en la investigación, hasta las informaciones más recientes:

Momento de la desaparición

Brianna Genao

El 31 de diciembre de 2025, un día que debía estar marcado por la celebración de Año Nuevo, se tornó en tragedia. Alrededor de las 5:00 de la tarde, la pequeña Brianna desapareció de manera misteriosa de la vivienda de unos familiares donde se encontraba de vacaciones.

De acuerdo con la Defensa Civil, al momento de su desaparición vestía un conjuntito rosado.

Desde entonces, autoridades, organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y vecinos activaron un amplio operativo de búsqueda que se ha mantenido activo.

Se integran unidad canina y drones

El viernes 2 de enero, se integró la unidad canina a las labores de rastreo. Max, uno de los ejemplares de la unidad K9, está entrenado para la búsqueda de personas vivas en espacios abiertos y bajo escombros.

A estas labores se sumaron técnicos especializados, drones de alta tecnología y el Cuerpo de Bomberos.

Madre llega desde Estados Unidos

El sábado 3 de enero, Yésica María González, madre de la niña, llegó desde Estados Unidos visiblemente afectada. Entre lágrimas, fue abrazada por su padre, quien le repetía: “Ella va a aparecer”.

La madre de Brianna -blusa blanca con detalles negro- abraza a su padre y llora por desaparición de su pequeña.

“Solo pido que si alguien la ha visto, que nos diga”, expresó.

El abuelo de la menor también rogó a la población que colaborara con cualquier información, e incluso dijo que, de tratarse de un secuestro, pedía que solicitaran dinero y dejaran a la niña en un lugar seguro.

Gobernadora se suma a la búsqueda

Gobernadora Claritza Rochtte visita comunidad de Barrero en Imbert ante desaparición de Brianna GenaoGobernación POP

La gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochette, aseguró que desde el primer momento las autoridades se integraron al operativo. Indicó además que el presidente Luis Abinader se ha mantenido “muy pendiente” del caso.

El último en verla

Rafael Rosario Núñez

Rafael Rosario Núñez, tío de la niña, declaró que fue la última persona en verla. Según su versión, él mismo la llevó donde su abuela.

Nervioso y con dificultad para expresarse, relató: “A mí me llamó un primo para que yo fuera a buscarla donde una tía mía y la dejé en la sala. Le dije a la abuela: ‘la niña está ahí’”.

Dijo que la abuela se estaba bañando y que, mientras él también se disponía a hacerlo, la menor habría desaparecido “en unos 10 minutos”. Afirmó que la había tomado porque “se estaba subiendo a la segunda planta” y temía que se cayera.

Otra versión

David Rosario, vecino y amigo cercano de la familia, narró que Brianna subió por una escalera mientras su abuela permanecía sentada en el lugar. Poco después, una sobrina de la señora Gisela la llevó momentáneamente hacia la casa. Aseguró que en un “ratito” la niña ya no estaba.

Padre sospecha secuestro

Los hermanos Núñez, tíos de Brianna Genao, son los principales sospechosos.

Carlos Manuel Genao, padre de la niña, declaró a los medios que sospechaba que la menor habría sido raptada por alguien del entorno.

Relató que, al enterarse de la desaparición, salió desesperado, incluso sin camisa ni calzado. Indicó que fue interrogado por las autoridades y que su celular quedó bajo custodia para fines de investigación.

Detenciones para investigación

El propio padre informó que cinco personas fueron conducidas a un destacamento para fines de investigación: él mismo, un tío identificado como Reyes Rosario, un tercero conocido como “Popito” y otros dos vinculados al entorno familiar.

Tíos dan declaraciones públicas

Reyes Rosario Núñez

Reyes Rosario Núñez, de 43 años, ofreció declaraciones a los medios, asegurando estar preocupado y esperanzado en que la niña apareciera con vida, mientras que Rosario Núñez mantenía versión de ser el último en verla.

Tíos habrían confesado violación y asesinato

Una fuente informó al corresponsal del periódico HOY, Aridio Perdomo, que dos tíos de Brianna: Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y su hermano Rafael Rosario Núñez, supuestamente confesaron ante las autoridades que raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la menor, aunque no recordaban el lugar.

Bisabuela niega culpabilidad de tíos

Cirila Núñez, bisabuela de Brianna y madre de los señalados, negó que sus hijos estén involucrados. En entrevista para El Show del Mediodía aseguró que “les están echando la culpa”.

“Él la quería demasiado a esa niña, porque era su familia”, dijo sobre Rafael Rosario Núñez.

Reacciones políticas

Franklin Romero

El 8 de enero, el senador Franklin Romero sometió ante la Cámara Alta un proyecto de ley para reintroducir la castración química como sanción complementaria para agresores sexuales reincidentes, a raíz del caso.

Padre pide justicia

Padre pide justicia por el presunto crimen a s hija

Ese mismo día, Carlos Manuel Genao pidió justicia por su hija.

“Que les caiga todo el peso de la ley, que paguen por lo que hicieron, porque mi niña solo tenía tres años y no sabía nada. Me la maltrataron, me la asesinaron”, expresó.

Agregó: “Yo espero que la justicia haga su trabajo”.

Figuras reaccionan

Diversas figuras públicas han expresado su dolor.

Clarissa Molina escribió:

“Leo las informaciones y no lo creo. Yo pensaba que este angelito aparecería. Qué tristeza. Dios les dé mucha fortaleza a su madre, abuela y familiares”.

Sandra Berrocal señaló:

“Qué dolor como madre siento. Lo que vivió esa niña indefensa rompe el alma”.

El fotógrafo Jochy Campusano advirtió:

“El peligro muchas veces no viene de afuera, sino de donde menos se espera”.

Mientras que la comentarista radial Vitaly Sánchez expresó:

“Hay casos que rompen una parte del corazón. Que Dios nos libre de vivir algo así”.

Investigación en curso

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República, a través de Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, junto a la Policía Nacional, mantienen abierta una investigación exhaustiva sobre el caso.