Dargam critica la decisión de detener proyecto Romero

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La detención del del proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, abre cuestionamientos sobre el manejo de los procesos institucionales en el país, señaló ayer el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, tras manifestar su desacuerdo por la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto.

“El Presidente se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la “detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero”, escribió ayer el dirigente empresarial en su cuenta de X.

Indicó que la decisión del primer mandatario plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencias.

Precisó que el potencial de una minería responsable en República Dominicana es inmenso, y posible con equilibrio social, ambiental y económico.

Ayer el presidente Luis Abinader anunció la paralización del proyecto Romero, impulsado por la empresa GoldQuest, en medio de presiones sociales y manifestaciones en la provincia San Juan, donde distintos sectores han rechazado la iniciativa bajo preocupaciones ambientales, especialmente en torno al impacto sobre los recursos hídricos.

“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia", manifestó en un vídeo dirigido a la población.

Dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

Aclaró que en la etapa actual, bajo “nuestra gestión”, el proyecto solo ha estado en fase de evaluación ambiental.