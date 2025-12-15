Déficit fiscal del Gobierno: RD$242,869.9 millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Faltando 26 días de ejecución presupuestaria en el 2025, el Gobierno registra un déficit fiscal de RD$235,620.4 millones, lo que representa un 3% del producto interno bruto (PIB).

Ese déficit es el resultado de RD$1,143,245.9 millones en ingresos y RD$1,378,866.3 millones en gastos.

El presupuesto original de este año contempló un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones y en el presupuesto complementario fue llevado a RD$280,259.3 millones.

La información está contenida en el reporte semanal de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 5 de diciembre de este año de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

En el presupuesto de este año se había previsto un déficit fiscal de un 3% del PIB.

El déficit fiscal en el 2020 fue de 7.5% del PIB, en el 2021 de 2.7%, en el 2022 de 3.5%, en el 2023 de 3% y en el 2024 de 3.1%.

Mientras el pago de los intereses de la deuda pública representó el 3.2% del PIB al alcanzar RD$257,546 millones.

El monto devengado en el pago de los intereses de la deuda externa fue de RD$161,889.5 y de la interna de RD$93,623.9 millones, según el informe.