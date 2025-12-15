Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Déficit fiscal del Gobierno: RD$242,869.9 millones

En el presupuesto de este año se había previsto un déficit fiscal de un 3% del PIB.

Ubaldo Guzmán Molina

Faltando 26 días de ejecución presupuestaria en el 2025, el Gobierno registra un déficit fiscal de RD$235,620.4 millones, lo que representa un 3% del producto interno bruto (PIB).

Ese déficit es el resultado de RD$1,143,245.9 millones en ingresos y RD$1,378,866.3 millones en gastos.

El presupuesto original de este año contempló un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones y en el presupuesto complementario fue llevado a RD$280,259.3 millones.

La información está contenida en el reporte semanal de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 5 de diciembre de este año de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

El déficit fiscal en el 2020 fue de 7.5% del PIB, en el 2021 de 2.7%, en el 2022 de 3.5%, en el 2023 de 3% y en el 2024 de 3.1%.

Mientras el pago de los intereses de la deuda pública representó el 3.2% del PIB al alcanzar RD$257,546 millones.

El monto devengado en el pago de los intereses de la deuda externa fue de RD$161,889.5 y de la interna de RD$93,623.9 millones, según el informe.

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

