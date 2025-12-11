Cámara de Diputados aprueba Presupuesto General del Estado 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, ascendente a la suma RD$1,841,701,394,621.

Previo a la votación, la pieza legislativa fue ampliamente debatida por el pleno.

El presidente de la Comisión Bicameral a cargo del estudio del proyecto, diputado Frank Paulino, expresó que el actual presupuesto está elaborado con el objetivo de garantizar el retorno al crecimiento económico que sostiene la República Dominicana, y proyectado en base a un 5 por ciento para el próximo año, de acuerdo con las estimaciones de los organismos internacionales.

Paulino explicó que las partidas que componen este presupuesto garantiza el sostenimiento de un mayor desenvolvimiento del crecimiento, y que los ingresos consolidados de RD$1,439,933,579,891, indican el nivel de crecimiento que tiene la economía, que va complaciendo la inmensa mayoría de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades.

Detalles

En el informe que emitió la Comisión Bicameral que analizó el Presupuesto explica que las estimaciones de los ingresos y fuentes financieras consolidadas constituidas por las del Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, por un billón ochocientos cuarenta y un mil setecientos un millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos veintiún pesos dominicanos (RD$1,841,701,394,621).

En el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, se contemplan RD$460,096.4 millones, lo que equivale al 35.4% del gasto primario del Gobierno Central, en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Este monto representa el impulso al desarrollo local, provincial y regional, asegura una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno; y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación.

El Presupuesto prevé un déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, por un monto de doscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos dominicanos (RD$278,654,744,137).

Durante el estudio del proyecto, la Comisión Bicameral, escuchó a los señores Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, Camila Hernández, viceministra de Política Fiscal y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto y Contabilidad y agotó los mecanismos que le reconocen la Constitución de la República y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

En la misiva de motivación que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, expresa que el presupuesto del 2026 refleja el compromiso con la mejora continua de los grupos más vulnerables de la población dominicana, así como aquellos elementos que fortalecen la iniciativa privada de tal forma que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido y estable.

“Por ende, procura proteger la capacidad de consumo y profundizar en las transformaciones necesarias para mejorar la productividad, la competitividad y desarrollar competencias, garantizando la satisfacción de las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como la salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad. Esto, combinado con una política bien delineada de protección social, generará la necesaria capacidad de respuesta eficiente frente a los choques externos que puedan surgir”, manifiesta.

Además, que en materia de protección social, se mantendrá el alcance del programa Supérate, en procura de la reducción de la desigualdad social y la pobreza multidimensional de las familias y se incrementará el apoyo a la vivienda y los servicios comunitarios, elementos fundamentales para una efectiva inclusión social.

Para el área de la salud, el Gobierno prevé acentuar el apoyo a la reforma y modernización del sector para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios, con especial enfoque en fortalecer la red de hospitales y los programas de medicamentos esenciales.

Asimismo, se destinarán recursos para mejorar las condiciones del personal sanitario y desarrollar proyectos de inversión para la construcción, rehabilitación, y ampliación de centros de salud públicos como la construcción y/o el equipamiento de la Ciudad Sanitaria de San Cristóbal, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar y el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, entre otros.

En el ámbito deportivo, destaca el compromiso del Gobierno dominicano con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el cual reunirá a más de 6,000 atletas y 3,500 delegados de 37 países.

Consistente con los lineamientos de la Estrategia de Deuda en Mediano Plazo 2024-2028, la política de financiamiento para el año 2026 se enfocará en la reducción del costo de financiamiento, la diversificación de las fuentes de recursos y el mantenimiento de los riesgos del portafolio en niveles prudentes.

“En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del Gobierno con la consecución de resultados fiscales que, en un plazo razonable, permitirán alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas, mantener la sostenibilidad fiscal, apoyar de manera eficiente las iniciativas privadas, y asignar los recursos en aquellas áreas prioritarias para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos”, expone la iniciativa.