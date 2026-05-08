Depósitos en bancos múltiples crecen más de RD$22 mil millones

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La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que los depósitos del público en los bancos múltiples aumentaron en RD$122.8 mil millones durante el primer trimestre del año, al pasar de RD$2,499.6 mil millones en diciembre de 2025 a RD$2,622.4 mil millones al cierre de marzo de 2026.

La ABA afirmó que este resultado refleja la confianza de los clientes en las entidades bancarias del país y la capacidad del sector de continuar fortaleciendo sus niveles de captación.

A través de un informe elaborado por su Dirección Técnica, la ABA informó que este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos a la vista, cuyo saldo aumentó en RD$93.1 mil millones (20.7%), al pasar de RD$449.1 mil millones a RD$542.2 mil millones en el citado período.

Asimismo, indicó que los depósitos de ahorro registraron un incremento de RD$13.1 mil millones (1.2%), al situarse en RD$1,026.9 mil millones en marzo de 2026, frente a los RD$1,013.8 mil millones reflejados en diciembre de 2025.

Mientras que, los depósitos a plazo pasaron de RD$1,034.3 mil millones a RD$1,050.6 mil millones, para un aumento de RD$16.5 mil millones (1.6%), agregó.

Precisó que, para el trimestre, el total de pasivos se incrementó en RD$112,800 millones, tras registrar RD$3.33 billones en marzo de 2026, en comparación con los RD$3.2 billones de diciembre 2025, para un crecimiento de 3.5%.

Los activos de los bancos múltiples alcanzaron RD$3.7 billones al cierre de marzo, para un aumento de RD$120,300 millones, equivalente a 3.3%, crecimiento superior al 2.0% registrado en igual período de 2025.