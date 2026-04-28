Desorden pone riesgo el desarrollo turístico

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Asociación de Hoteles y Turismo del país (Asonahores) advirtió que sin una adecuada planificación y orden territorial no será posible sostener el desarrollo del turismo ni garantizar calidad de vida para la población.

La vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Angie Lendor, abogó por la necesidad de definir aspectos claves para el turismo, como la densidad de construcción, altura de edificaciones, capacidad de carga de playas y disponibilidad de servicios básicos.

También alertó sobre los desafíos actuales en zonas de alto crecimiento, como Bávaro y Punta Cana, como es el congestionamiento vehicular, la presión sobre el suministro de agua y la infraestructura vial. “Ya las carreteras quedan pequeñas. Es bueno porque es resultado del crecimiento, pero tenemos que ir ampliando y ordenándonos”, expresó.

Agregó que el ordenamiento territorial permitirá anticipar la expansión del turismo, mejorar la movilidad y asegurar un desarrollo más equilibrado entre inversión, medio ambiente y comunidades.

Durante la rueda de prensa al cierre de la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), Lendor explicó que Asonahores y el sector público trabajan en la elaboración de cerca de 60 planes de ordenamiento en provincias y distritos municipales en un plazo de dos a tres años, lo que, a su juicio, representa un reto que exige una respuesta ágil del sector privado. Señaló que cada propuesta debe ser evaluada, respondida y consensuada con las asociaciones regionales.

Indicó que en la provincia La Altagracia ya se inició el proceso con el plan de ordenamiento territorial de Verón, el cual fue sometido a consulta pública y discutido en mesas de trabajo. Destacó que en ese proceso participan el Ministerio de Turismo, el Ministerio de la Presidencia y representantes del sector turístico.

Sostuvo que el diálogo ha sido abierto y flexible, lo que ha permitido revisar el plan con miras a que responda a las necesidades de la comunidad y al ritmo de crecimiento proyectado para la zona.

En el caso de Puerto Plata, señaló que el plan ya fue presentado para consulta pública y se encuentra en fase de discusión. Afirmó que este documento refleja una mayor participación y aprendizaje institucional, lo que lo acerca más a las expectativas de desarrollo de esa provincia.

Indicó que el proceso continuará en otras demarcaciones como Santo Domingo, Santiago, Samaná, Dajabón y Moca.

También, recordó la necesidad de regular la renta corta.