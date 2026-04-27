Wall Street cierra con pérdidas moderadas en inicio de semana clave para la Fed

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este lunes 27 de abril de 2026, Wall Street cerró con pérdidas moderadas: el Dow Jones retrocedió alrededor de 0.4%, el S&P 500 cayó 0.2% y el Nasdaq bajó 0.4%, arrastrados por tensiones geopolíticas con Irán y la expectativa de la reunión de la Reserva Federal esta semana.

El tono de la jornada estuvo marcado por la incertidumbre internacional. Las tensiones en Medio Oriente aumentaron luego de que el presidente Donald Trump cancelara una misión diplomática hacia Pakistán para discutir un posible alto al fuego con Irán. La falta de avances en las negociaciones elevó los precios del petróleo: el WTI superó los 97 dólares por barril y el Brent alcanzó los 109 dólares, ambos con un alza cercana al 3%.

En paralelo, los inversionistas se preparan para una semana clave en política monetaria. El miércoles se celebrará la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), donde se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de referencia en el rango de 3.50% a 3.75%, con una probabilidad del 99% según los mercados. Este encuentro será además el último de Jerome Powell como presidente de la Fed, antes de la llegada de Kevin Warsh.

Evolución de los principales índices

Dow Jones Industrial Average (DJIA): cerró cerca de los 49,100 puntos, con una caída de 0.4%.

S&P 500: retrocedió 0.2%, alejándose de los máximos históricos alcanzados la semana pasada.

Nasdaq Composite: bajó 0.4%, presionado por la expectativa de resultados de las grandes tecnológicas esta semana.

Factores adicionales

Resultados corporativos: Verizon subió 3.5% tras mejorar su previsión de ganancias, mientras que Qualcomm se disparó 10% por un acuerdo con OpenAI y MediaTek. En contraste, Domino’s Pizza cayó 10% por resultados decepcionantes.

Datos económicos próximos: El jueves se publicará el PIB del primer trimestre, con expectativas de un crecimiento anualizado de 2.2%, junto al índice de precios PCE, clave para medir la inflación. El viernes se conocerá el PMI manufacturero del ISM, que podría reflejar el impacto del alza del petróleo en los costos.