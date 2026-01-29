Destacan liderazgo de turismo de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana fue reconocida con el galardón "Destino Aliado Internacional del Año”, durante la ceremonia de los ASTA Globes Awards 2026.

Este reconocimiento, otorgado por la American Society of Travel Advisors (ASTA), destaca el liderazgo del destino en la industria turística internacional y su sólida trayectoria de colaboración con los agentes de viajes y socios estratégicos del sector.

Los ASTA Globes Awards reconocen a los líderes, innovadores y aliados estratégicos que contribuyen al desarrollo y evolución de la industria turística, destacando su impacto, liderazgo y aportes al ecosistema de los asesores de viajes a nivel internacional.

Zane Kerby presidente de ASTA destaco que los asesores de viajes son la columna vertebral de esta industria, y los ASTA Globes existen para reconocer a quienes lideran.