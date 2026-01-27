La periodista Sudelka García es reconocida en Madrid por el Festival Gastronómico RD Exquisita 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España.— En un ambiente cargado de identidad, sabor y orgullo dominicano, la periodista Sudelka García Martínez, del periódico El Nacional, fue reconocida este lunes por el Festival Gastronómico RD Exquisita 2026, en el marco de la segunda edición del evento que se celebra del 17 al 20 de enero en la capital española.

El reconocimiento destaca su sólida trayectoria en el periodismo gastronómico y cultural, así como su invaluable labor en la proyección internacional de la cocina dominicana. A lo largo de más de 15 años de ejercicio profesional, García ha documentado, promovido y narrado la riqueza culinaria de la República Dominicana, convirtiéndose en una voz autorizada en la difusión del patrimonio gastronómico nacional.

El homenaje pone en relieve su dedicación a visibilizar los sabores tradicionales del país, sus reportajes sobre el turismo culinario y su capacidad para conectar la gastronomía con la historia, el territorio y la gente. Sus trabajos han servido de puente entre la cultura dominicana y la diáspora, fortaleciendo la presencia de la identidad quisqueyana en escenarios internacionales y posicionando la cocina criolla como una expresión viva de la cultura nacional.

Este reconocimiento en Madrid se suma al que recibió recientemente en la ciudad de Nueva York por parte de la organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que valoró su amplia trayectoria periodística y su aporte a la difusión de la cultura y la gastronomía dominicana en el exterior.

Asimismo, García Martínez fue galardonada en la categoría Gastronomía del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2025 por su trabajo "El sabor del coco identifica el sabor de un pueblo", dónde evidenció que el coco es el componente principal de los platos típicos de la provincia de Samaná.

También en el año 2023 por se alzó con la misma categoría con "El mofongo pone en alto la gastronomía mocana”, en el que resaltó el valor gastronómico, social y cultural de este emblemático plato criollo.

Ambos trabajos fueron publicados en la sección Platos y Sabores del periódico El Nacional, espacio donde la periodista Sudelka García Martínez ha desarrollado una línea editorial enfocada en resaltar la riqueza gastronómica dominicana.

El Festival Gastronómico RD Exquisita 2026, dedicado este año a la chef dominicana Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, se consolida como una vitrina internacional para exaltar los sabores y el talento dominicano.

El evento reúne a empresarios, chefs, comunicadores y representantes del sector agroindustrial y turístico, con el objetivo de fortalecer la proyección de la gastronomía dominicana en Europa y consolidar a Madrid y la República Dominicana como destinos estratégicos del turismo gastronómico.

Durante el festival se desarrollan múltiples actividades orientadas a la promoción de la cultura culinaria nacional. Entre ellas se destacan exposiciones de productos dominicanos en reconocidos mercados de Madrid, rutas gastronómicas por los sectores Bellas Vistas y Legazpi, encuentros empresariales B2B para impulsar el comercio de alimentos dominicanos y una gala especial de reconocimientos a periodistas y líderes que promueven la identidad gastronómica quisqueyana.

El festival cuenta con el respaldo de la Embajada Dominicana en España, Invest in Madrid, la ONG Cesal, Milagros Tours, Cibeles Cosmetics y la Red Gastronómica Dominicana en Madrid, fortaleciendo así su alcance y consolidándose como una plataforma clave para resaltar la gastronomía, el emprendimiento y la identidad cultural dominicana en Europa.