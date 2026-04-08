DGII llama a acogerse a la facturación electrónica

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ratificó el llamado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), contribuyentes no clasificados y profesionales liberales que el próximo 15 de mayo de 2026 vence el plazo para acogerse a la Facturación Electrónica, conforme a lo establecido en la Ley 32-23. La institución llamó a los contribuyentes a completar oportunamente el proceso de implementación, destacando que continúa ofreciendo sin costo los certificados digitales necesarios para acceder al Facturador Gratuito, así como acompañamiento técnico y jornadas de capacitación a nivel nacional.

La Dirección General de Impuestos Internos informó que, a la fecha, se han emitido más de 1,600 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), evidenciando el avance sostenido en la adopción de este sistema en el país. Señaló que, actualmente más de 34,000 contribuyentes operan como emisores y receptores electrónicos.

Indicó que de estos, 613 corresponden a Grandes Nacionales, más de 8,800 a Grandes Locales y Medianos, mientras que más de 25,000 pertenecen al resto de contribuyentes.

Asimismo, más de 15,000 contribuyentes se encuentran en proceso de certificación, mientras que 143 Proveedores de Servicios Autorizados respaldan la operatividad del sistema.

Además, la entidad precisó que el 54% de los contribuyentes utiliza el Facturador Gratuito, plataforma desarrollada por la DGII para facilitar la emisión de facturas electrónicas de manera simple y segura.