La DGII recaudó RD$66,602.7 MM en noviembre del 2025

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que las recaudaciones de noviembre de 2025 ascendieron a RD$66,602.7 millones, para un cumplimiento del 99.6% y una diferencia de RD$287.9 millones respecto a la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, que fue reformulado aumentando la estimación inicial.

Si bien es cierto que el monto alcanzado en noviembre refleja una disminución de RD$5,267.7 millones en comparación noviembre del 2024, esto obedece principalmente a una ganancia de capital extraordinaria en el Impuesto sobre la Renta de las Empresas por un monto de RD$11,208.3 millones.

De excluir este aporte y otros ingresos catalogados como extraordinarios, este impuesto muestra un crecimiento de 28.3%, equivalente a RD$2,777.7 millones más que el mismo mes del año anterior.

En tanto que, al excluir todos los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2024 como en 2025, la recaudación total presenta un crecimiento interanual de 9.2%, equivalente a RD$5,548.0 millones adicionales.

En relación con los ingresos acumulados entre enero y noviembre del presente año, la DGII ha recaudado RD$832,813.7 millones, superando en RD$1,229 millones la meta establecida y alcanzando un cumplimiento acumulado de 100.1%.

Este monto representa un crecimiento de 7.2% respecto al -período de enero-noviembre del 2024, equivalente a RD$55,861.8 millones adicionales.

Por oficinas recaudadoras, los ingresos captados a través de la DGII en noviembre pasado representaron el 74% de la participación total. En cuanto al comportamiento de los principales tributos en noviembre del 2025, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) generó RD$17,564.9 millones, para un crecimiento interanual de 3.1% (RD$527.5 millones) respecto a noviembre de 2024.