"Cuando la dictadura salió del bolsillo": El día que Trujillo fue borrado dinero dominicano

El 30 de mayo de 1961, el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo puso fin a una de las dictaduras más largas y férreas de América Latina. Sin embargo, su presencia seguía impregnada en la vida cotidiana de los dominicanos, incluso en el dinero que circulaba en las manos de la población. Los billetes llevaban su rostro y su nombre, recordando constantemente el poder absoluto que ejerció.

Tras su muerte, el país entró en una etapa de inestabilidad política y económica. La población, temerosa de lo que vendría, comenzó a acaparar monedas de plata y otros metales preciosos, lo que provocó una escasez de circulante. Ante esta crisis, el Banco Central y la Junta Monetaria tuvieron que tomar medidas urgentes.

La decisión de borrar a Trujillo

El 24 de noviembre de 1961, la Junta Monetaria aprobó una resolución que sentó las bases para retirar los billetes con la imagen del dictador. Poco después, el 7 de diciembre de 1961, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 7378, ordenando la fabricación de nuevos billetes fraccionarios, esta vez sin la figura de Trujillo.

En 1962, se concretó el retiro de los billetes trujillistas y la puesta en circulación de nuevas emisiones que representaban un cambio simbólico: la República Dominicana borraba al dictador de su dinero, un acto de desmonumentalización que acompañaba la transición hacia un futuro democrático.

Los nuevos billetes

Se imprimieron billetes de 10, 25 y 50 centavos, conocidos como “monedas de papel”, para suplir la escasez de circulante.

Estas emisiones fueron fabricadas directamente en el Banco Central.

Por primera vez, el dinero dominicano dejaba de ser un instrumento de propaganda política y se convertía en un símbolo de soberanía y cambio.

