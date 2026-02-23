Juramentan directiva Colegio de Periodistas en Sánchez Ramírez

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí. Los nuevos directivos de la filial Sánchez Ramírez del Colegio Dominicano de Periodistas fueron juramentados por Luis Pérez, presidente del Comité Ejecutivo de la entidad que agrupa a los profesionales de la comunicación social a nivel nacional.

La fogosa periodista Maxiel Jerez asume por segunda ocasión la dirección del CDP, tras ser reelecta por mayoría abrumadora de la matrícula de comunicadores sociales de Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos.

Las palabras de bienvenida a los participantes en la actividad fueron pronunciadas por el periodista Juan Francisco de la Cruz.

El presidente de la institución colegiada, Luis Pérez, reiteró su llamado a los hombres y mujeres que asumen día a día la misión de informar con ética y profesionalidad al país y al mundo a integrarse al CDP, a fin de que formen parte de los programas de innovación, actualización y renovación, acordes con la realidad que a nivel mundial impone la revolución tecnológica, así como con los cambios y desafíos de la era digital.

Pérez aseguró que desde la dirección nacional del Colegio Dominicano de Periodistas se busca unificar criterios, esfuerzos y voluntades con todas las seccionales en el país y a nivel internacional, con miras al fortalecimiento institucional del Colegio, y que en esta misión se procura integrar a todas las corrientes y grupos para trabajar unidos de cara a los nuevos tiempos.

Dijo que ya se están dando los pasos para iniciar jornadas de educación y programas de actualización profesional, así como convenios y protocolos con varias universidades que imparten la carrera de periodismo en el país.

En tanto que Maxiel Jerez, al ser reelecta en la dirección de la entidad profesional en Sánchez Ramírez, saludó los esfuerzos y la nueva línea de trabajo institucional del CDP que encabeza el periodista Luis Pérez.

Asimismo, agradeció el respaldo y la confianza depositada por sus colegas para asumir un segundo mandato al frente de la filial Sánchez Ramírez de la entidad profesional.

Durante la juramentación de los nuevos directivos fue notoria la presencia de la gobernadora civil, Cristiana Rodríguez; la rectora de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, ingeniera Marilyn Díaz; la profesora Aurelia Álvarez, directora del Centro UASD-Cotuí; el presidente de la Corte de Apelación de La Vega, doctor Amauris Pimentel; el coronel Larkin Moquete, jefe del Departamento Policial en Sánchez Ramírez; el periodista Olivo de León, entre otros invitados especiales.