Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El sociólogo Lic. Cándido Mercedes participó en el programa Telematutino 11 de Telesistema Canal 11, donde abordó la controversia generada en torno a los beneficios de la Cámara de Cuentas y explicó la diferencia entre salario y compensación.

Mercedes señaló que el salario corresponde al pago fijo por el trabajo realizado, mientras que la compensación incluye beneficios adicionales como seguros, bonificaciones y otros incentivos.

“La confusión surge porque se tiende a mezclar ambos conceptos, cuando en realidad son partidas distintas”, puntualizó.

"El salario es lo que usted recibe por su trabajo fijo; la compensación son beneficios adicionales como seguros, combustible o bonificaciones. El 99% de los periodistas confundieron ambos conceptos, incluso la propia Cámara de Cuentas, y eso generó la polémica", agrega,

El académico advirtió que la discusión sobre aumentos y beneficios debe hacerse con transparencia y en el marco de la institucionalidad, para evitar percepciones de privilegios indebidos. Asimismo, destacó que la Cámara de Cuentas, como órgano fiscalizador, debe ser ejemplo de claridad en sus procesos.

Entrevista: Lic. Cándido Mercedes, Sociólogo

La intervención de Mercedes se produjo en medio de un debate público sobre la gestión de recursos en instituciones estatales, donde la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y eficiencia en el gasto.