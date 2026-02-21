Dólar hoy: conoce las tasas de cambio desde el 21 hasta el 23 de febrero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, de este 21 de febrero de 2026, son de RD$ 60.7903/US$ y RD$61.3823/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 23 de febrero de 2026.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.