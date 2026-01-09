Mercado cambiario
Dólar hoy: estas son las últimas tasas de cambio para la compra y venta este 09/1/2026
¡Atención! El Dólar se cotiza hoy a RD$63.1486 para compra y RD$63.6848 para venta.
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 09 de enero de 2026, son de RD$63.1486/US$ y RD$63.6848/US$, respectivamente.
La entidad señaló que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.