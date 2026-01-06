Peso solo depreció 3.13 % frente al dólar en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La depreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense en el 2025 fue significativamente inferior a la registrada en el 2024. Esta fue de apenas un 3.13% con respecto a 2024 al 31 diciembre del 2025, unos RD$63.30 por dólar. Mientras en el 2024 fue de 5.00 %, informó el Banco Central del país (BCRD).

Asimismo, la cotización del peso dominicano frente al dólar estadounidense promedió el RD$61.99 por dólar durante el 2025. El BCRD explicó que estos resultados se obtuvieron a pesar de un contexto internacional de alta incertidumbre y se ubicaron por debajo de lo proyectado en el marco macroeconómico correspondiente al 2025 por el Ministerio de Hacienda y Economía, el cual contemplaba una tasa de cambio promedio del RD$63.11 y depreciación cercana al 5.50 % para este período.

En un artículo en la sección “Página Abierta”, el BCRD indicó que al cerrar el año 2025 los niveles de reservas internacionales brutas del Banco Central, ascendieron a US$14,691.2 millones, equivalentes a 11.4% del PIB y 5.4 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

La entidad proyecta una generación de divisas de la economía dominicana en alrededor de US$46,800 millones al cierre del 2025, apoyada en el buen desempeño de las exportaciones, turismo y remesas, principalmente.

Reducen Tasas de Interés.

Las tasas de interés activas de la banca múltiple se situaron en 13.26%, durante el mes de diciembre de 2025, por debajo del 15.05% observado en diciembre de 2024, para una disminución interanual de 179 puntos básicos. Se destacan las disminuciones significativas de las tasas de interés para préstamos a sectores productivos, que redujeron de 14.07% a 12.86% (160 puntos básicos) en el período diciembre 2024-2025, así como las tasas de interés para financiamiento del consumo de los hogares, que observaron una baja de 20.19% a 17.86% (233 puntos básicos). El BCRD indicó que hay mejores condiciones de liquidez de la banca y mayores depósitos lo que permitirá la reducción de las tasas de interés locales.

Confianza en RD.

Adicionalmente, se observa un incremento significativo en la confianza de los inversionistas extranjeros. Esta confianza se refleja en la reducción de los indicadores de riesgo país a mínimos históricos, al mostrar una tendencia a la baja en el índice que mide el riesgo país EMBI (Indice de Bonos de Mercados Emergentes en español) de JPMorgan de 2.67 en abril a 1.69 a diciembre de este año, incluso por debajo del nivel promedio de riesgo país de Latinoamérica, así como en una mayor entrada de inversión extranjera directa, estimada al cierre del año 2025 en alrededor de US$4,900.00 millones.