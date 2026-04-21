Mercado cambiario
Dólar hoy: tasas de compra y venta actualizadas para este 21 de abril 2026
¡Atención! Las tasas del Dólar hoy: compra a RD$59.5553
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 21 de abril de 2026, son de RD$59.5553/US$ у RD$60.3449/USS$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.