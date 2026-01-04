¿A cómo está el dólar en RD el 4 de enero de 2026? ¡Entérate aquí!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la tasa de cambio del dólar estadounidense para este 4 de enero de 2026 se sitúa en RD$63.2909 para la compra y RD$63.5512 para la venta, de acuerdo con el cierre de las operaciones del 2 de enero de 2026.

La entidad explicó que estas tasas, establecidas en cumplimiento del Literal b del Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, servirán como referencia para las operaciones de esta institución hasta el próximo 6 de enero de 2026.

El Banco Central precisó que el tipo de cambio publicado corresponde al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques, y excluye las operaciones del mercado de derivados financieros.

Asimismo, recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera es la tasa de compra del mercado spot, fijada en RD$63.2909 por dólar.